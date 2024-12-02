Дочь Юлии Началовой отпраздновала 18-летие в золоте и на каблуках

Дочь Юлии Началовой, Вера Алдонина, 1 декабря отпраздновала важный и знаменательный день — своё 18-летие. В честь этого события девушка поделилась в социальных сетях кадрами стильной фотосессии, на которых она запечатлена в шикарном праздничном платье, с тортом и связкой золотых шаров.

Вера Алдонина. Коллаж © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / veraldonina

В комментариях к посту девушки многие поклонники оставили тёплые слова. Особенно тронуло сообщение её бабушки и дедушки, которые стали для неё настоящими родителями после трагической смерти мамы, Юлии Началовой. «Наша родная и любимая девочка! Верочка! Уже 18!» — написали они.

При этом многие заметили, что в блоге Ларисы Долиной, крёстной Веры, до сих пор нет комментариев по поводу дня рождения её крестницы. Это вызвало слухи о возможных недопониманиях между ними. Некоторые даже предположили, что их отношения могли ухудшиться после того, как Вера, вопреки советам Ларисы, не пошла в музыкальную академию, а выбрала театральный вуз.

Сама Вера всегда была связана с музыкой и сценой. Уже в детстве она принимала участие в конкурсах и получала призовые места, её голос напоминал вокал мамы. Однако девушка выбрала иной путь и поступила во ВГИК, где обучается на актёрском факультете. Это решение вызвало немало обсуждений в СМИ.

Для многих поклонников стало сюрпризом, что Вера не продолжила карьеру певицы, как это было бы логично, учитывая её музыкальные способности и наследие матери. Однако сама Вера утверждает, что ей близка любая форма искусства, и, несмотря на её актёрские амбиции, она всегда остаётся верна творческому поиску. Не исключено, что в будущем мы ещё услышим её вокал в кинопроектах.

Стоит напомнить, что Вера родилась в браке Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина. С самого раннего возраста она была окружена вниманием и заботой родителей, а после трагической утраты мамы её воспитанием занялись бабушка и дедушка. Но всё больше людей замечают, как сильно девушка напоминает свою покойную мать, и это стало одним из самых обсуждаемых моментов в социальных сетях.