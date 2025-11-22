Экс-капитан сборной России, бывший муж Юлии Началовой Алдонин тяжело болен

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги официально сообщила, что у бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина диагностировано тяжёлое заболевание, требующее длительного и крайне дорогостоящего лечения.

«Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки — вне зависимости от клубных пристрастий. < > У него (Евгения. — Прим.Life.ru) выявлено тяжёлое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения — уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь», — написала пресс-служба РПЛ без уточнения точного диагноза.

Евгений Алдонин (45 лет) — один из героев «золотой эпохи» ЦСКА: чемпион России, обладатель Кубка УЕФА-2005, игрок сборной на Евро-2008. После завершения карьеры он работал тренером и телекомментатором.

Особую известность Алдонин получил и в связи с личной трагедией: с 2006 по 2016 год он был женат на популярной российской певице Юлии Началовой. У пары в 2006 году родилась дочь Вероника (сейчас ей 19 лет). Брак распался в 2016-м, но после смерти Юлии Евгений взял на себя основную заботу о дочери.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти стали осложнения после банальной операции по коррекции носа: начался сепсис на фоне аутоиммунного заболевания (красной волчанки) и хронических проблем с поджелудочной железой и сердцем. Её смерть стала настоящим шоком для страны.

После развода с Юлией Евгений Алдонин женился во второй раз — на Ольге, у пары родилось двое маленьких детей (сын и дочь). Сейчас, по словам РПЛ, именно воспитание троих детей (19-летней Вероники от Началовой и двух малышей от второго брака) лежит на плечах Евгения в момент, когда он сам борется с тяжёлой болезнью.

«Евгений сейчас сосредоточен на лечении и на детях. Ему очень нужна поддержка всего футбольного сообщества», — говорится в заявлении лиги.

РПЛ открыла официальный сбор средств. Футбольный мир уже активно откликается: бывшие одноклубники, болельщики и даже соперники выражают слова поддержки и переводят деньги. Многие вспоминают, что Алдонин уже пережил потерю любимой женщины — Юлии Началовой, и просят судьбу дать ему шанс выстоять и сейчас.