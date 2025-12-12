Путин в Индии
12 декабря, 10:28

Лионель Месси откроет гигантскую статую самому себе в Калькутте

Обложка © ТАСС / AP / Marta Lavandier

Аргентинский футболист Лионель Месси 13-15 декабря посетит Индию, где примет участие в открытии 20-метровой статуи в свою честь. Об этом сообщает «Би-би-си».

Статуя Месси в Калькутте. Видео © Х / LeoMessiFanZone

Монумент в Калькутте, изображающий спортсмена в форме и с трофеем в руках, находится рядом с копией лондонского Биг-Бена и лишь немного уступает ей в высоте. Примечательно, что реальный рост футболиста составляет 170 сантиметров, что в более чем 11 раз меньше высоты его скульптурного изображения.

«Интер Майами» с Месси выиграл главный трофей MLS в последнем матче Бускетса и Альбы

Ранее сообщалось, что нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси может временно присоединиться к стамбульскому «Галатасараю» в период перерыва в MLS. Скаутская служба турецкого клуба внимательно следит за ситуацией и готова предложить аргентинской звезде краткосрочный контракт на четыре месяца.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

