Месси может перейти в турецкий «Галатасарай»

Нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси может на время присоединиться к стамбульскому «Галатасараю» в период перерыва в MLS. Согласно информации издания Fotomac, скаутская служба турецкого клуба внимательно следит за ситуацией и готова предложить аргентинской звезде краткосрочный контракт на четыре месяца.

Ранее появлялась информация о заинтересованности Месси в переходе в саудовский клуб для поддержания формы перед чемпионатом мира, однако сделка не состоялась. Напомним, что в конце октября 38-летний футболист продлил соглашение с «Интер Майами» до 2028 года.

Также Life.ru сообщал, что российский вратарь Матвей Сафонов рассматривает возможность покинуть французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в январе. Наиболее вероятным вариантом для голкипера может стать арендное соглашение с одним из клубов Испании или Португалии.