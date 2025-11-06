Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 22:24

Месси может перейти в турецкий «Галатасарай»

Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alizada Studios

Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alizada Studios

Нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси может на время присоединиться к стамбульскому «Галатасараю» в период перерыва в MLS. Согласно информации издания Fotomac, скаутская служба турецкого клуба внимательно следит за ситуацией и готова предложить аргентинской звезде краткосрочный контракт на четыре месяца.

Ранее появлялась информация о заинтересованности Месси в переходе в саудовский клуб для поддержания формы перед чемпионатом мира, однако сделка не состоялась. Напомним, что в конце октября 38-летний футболист продлил соглашение с «Интер Майами» до 2028 года.

«Должен стать лидером»: Экс-тренер Батракова оценил перспективы его трансфера в Европу
«Должен стать лидером»: Экс-тренер Батракова оценил перспективы его трансфера в Европу

Также Life.ru сообщал, что российский вратарь Матвей Сафонов рассматривает возможность покинуть французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в январе. Наиболее вероятным вариантом для голкипера может стать арендное соглашение с одним из клубов Испании или Португалии.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Лионель Месси
  • ФК Галатасарай
  • Турция
  • Аргентина
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar