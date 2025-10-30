В Саудовской Аравии похвастались, что отказали Месси в игровой практике перед ЧМ

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси хотел поиграть в чемпионате Саудовской Аравии во время четырёхмесячного перерыва в MLS, чтобы подготовиться к Мундиалю-2026. Однако ему отказали. По крайней мере, так утверждает генменеджер академии развития талантов из Эр-Рияда Абдалла Хаммад в подкасте Thmanya.

«Он хотел играть в Саудовской Аравии во время четырёхмесячного перерыва в американской лиге, чтобы подготовиться к ЧМ. Я представил предложение министру, но он отказался разрешить Месси приехать всего на четыре месяца», — приводит слова Хаммада RMS Sport.

По его словам, министр занял принципиальную позицию и заявил, что чемпионат Саудовской Аравии не станет тренировочной базой для иностранных футболистов. Отметим, что именно в чемпионате этой страны играет португалец Криштиану Роналду.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В нём впервые примут участие сразу 48 команд.

Ранее Life.ru сообщал, что Месси установил рекорд в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS) по количеству забитых голов за один календарный год. В матче против «Нэшвилла» он отличился дважды и довёл счёт голов до 39 в 2025 году.