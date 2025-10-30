Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 19:19

В Саудовской Аравии похвастались, что отказали Месси в игровой практике перед ЧМ

Лионель Месси. Обложка © ТАСС / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Лионель Месси. Обложка © ТАСС / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси хотел поиграть в чемпионате Саудовской Аравии во время четырёхмесячного перерыва в MLS, чтобы подготовиться к Мундиалю-2026. Однако ему отказали. По крайней мере, так утверждает генменеджер академии развития талантов из Эр-Рияда Абдалла Хаммад в подкасте Thmanya.

«Он хотел играть в Саудовской Аравии во время четырёхмесячного перерыва в американской лиге, чтобы подготовиться к ЧМ. Я представил предложение министру, но он отказался разрешить Месси приехать всего на четыре месяца», — приводит слова Хаммада RMS Sport.

По его словам, министр занял принципиальную позицию и заявил, что чемпионат Саудовской Аравии не станет тренировочной базой для иностранных футболистов. Отметим, что именно в чемпионате этой страны играет португалец Криштиану Роналду.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В нём впервые примут участие сразу 48 команд.

ФИФА может изменить правило офсайда перед чемпионатом мира 2026 года
ФИФА может изменить правило офсайда перед чемпионатом мира 2026 года

Ранее Life.ru сообщал, что Месси установил рекорд в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS) по количеству забитых голов за один календарный год. В матче против «Нэшвилла» он отличился дважды и довёл счёт голов до 39 в 2025 году.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Лионель Месси
  • Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar