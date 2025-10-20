ФИФА может изменить правило офсайда перед чемпионатом мира 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) начала рассмотрение кардинального изменения в трактовке одного из фундаментальных правил игры — офсайда. Согласно информации Cadena SER, новая формулировка предполагает, что игрок будет считаться в офсайде только в том случае, если его тело полностью находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и игрок обороняющейся команды.

Данное предложение направлено на существенное упрощение работы судей и видеопомощников (VAR), поскольку исключает возможность фиксации офсайда по отдельно выступающей части тела футболиста. Ожидается, что финальное решение по этому изменению будет принято в марте 2026 года в ходе конгресса ФИФА.

Изменения могут вступить в силу прямо перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдёт в трёх странах — США, Канаде и Мексике.

Ранее Life.ru сообщал, что определились 28 из 48 участников предстоящего ЧМ-2026 по футболу. Последними из Африки на турнир вышли сборные Кот-д’Ивуара и Сенегала, одержавшие победы над командами Кении (3:0) и Мавритании (4:0).