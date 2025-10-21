Надоело быть запасным: Сафонов готовится покинуть ПСЖ

Российский вратарь Матвей Сафонов рассматривает возможность покинуть французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в январе. Об этом сообщает портал PSG Inside со ссылкой на информированные источники.

Наиболее вероятным вариантом для голкипера может стать арендное соглашение с одним из клубов Испании или Португалии. В материале говорится, что российский спортсмен выражает сомнения относительно своих перспектив в парижской команде. Вместе с тем спортивный директор ПСЖ Луис Кампос активно работает над организацией потенциального трансфера вратаря к следующему трансферному окну.

По информации портала, Сафонов недоволен своей ролью второго вратаря в команде. Он разочарован отсутствием шансов конкурировать за место в основе, поскольку главный тренер Луис Энрике продолжает доверять ворота Люке Шевалье.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Матвея Сафонова. Но поводом стали не игровые качества голкипера, а политическая ситуация, так как летом руководство ФК подписало контракт с украинским защитником Ильёй Забарным.