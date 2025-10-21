Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 18:15

Надоело быть запасным: Сафонов готовится покинуть ПСЖ

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российский вратарь Матвей Сафонов рассматривает возможность покинуть французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в январе. Об этом сообщает портал PSG Inside со ссылкой на информированные источники.

Наиболее вероятным вариантом для голкипера может стать арендное соглашение с одним из клубов Испании или Португалии. В материале говорится, что российский спортсмен выражает сомнения относительно своих перспектив в парижской команде. Вместе с тем спортивный директор ПСЖ Луис Кампос активно работает над организацией потенциального трансфера вратаря к следующему трансферному окну.

По информации портала, Сафонов недоволен своей ролью второго вратаря в команде. Он разочарован отсутствием шансов конкурировать за место в основе, поскольку главный тренер Луис Энрике продолжает доверять ворота Люке Шевалье.

«Мир устал от повальной украинизации»: Захарова объяснила проблемы Сафонова в ПСЖ
«Мир устал от повальной украинизации»: Захарова объяснила проблемы Сафонова в ПСЖ

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Матвея Сафонова. Но поводом стали не игровые качества голкипера, а политическая ситуация, так как летом руководство ФК подписало контракт с украинским защитником Ильёй Забарным.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Матвей Сафонов
  • ФК ПСЖ
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar