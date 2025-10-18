ПСЖ задумал избавиться от Матвея Сафонова из-за украинского защитника Забарного

Французский футбольный клуб «ПСЖ» готов продать российского вратаря Матвея Сафонова уже зимой 2026 года. Об этом сообщает издание Live Foot . Решение объясняется не игровыми качествами россиянина, а политической ситуацией, так как летом руководство ФК подписало контракт с украинским защитником Ильёй Забарным.

По данным издания, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш уже начал искать новый клуб для 26-летнего Сафонова. Сам спортсмен тоже недоволен долгим отсутствием игровой практики во французском клубе. В нынешнем сезоне россиян ни разу не был включён в стартовый состав ФК. Сафонов играет за «ПСЖ» всего лишь год, французский клуб купил его у «Краснодара» за 20 миллионов евро. Футболист сыграл за команду 14 матчей и завоевал пять трофеев.