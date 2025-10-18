ПСЖ задумал избавиться от Матвея Сафонова из-за украинского защитника Забарного
Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Французский футбольный клуб «ПСЖ» готов продать российского вратаря Матвея Сафонова уже зимой 2026 года. Об этом сообщает издание Live Foot. Решение объясняется не игровыми качествами россиянина, а политической ситуацией, так как летом руководство ФК подписало контракт с украинским защитником Ильёй Забарным.
По данным издания, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш уже начал искать новый клуб для 26-летнего Сафонова. Сам спортсмен тоже недоволен долгим отсутствием игровой практики во французском клубе. В нынешнем сезоне россиян ни разу не был включён в стартовый состав ФК. Сафонов играет за «ПСЖ» всего лишь год, французский клуб купил его у «Краснодара» за 20 миллионов евро. Футболист сыграл за команду 14 матчей и завоевал пять трофеев.
Напомним, проблемы начались у Сафонова, когда французский клуб объявил о переходе украинца Забарного. В итоге появились слухи о том, что россиянин покинет «Пари Сен-Жермен», толком так и не поиграв в основном составе. Не помог даже уход основного вратаря — итальянца Джанлуиджи Доннаруммы. Сам же украинец говорит, что ему приходится терпеть контакты с россиянином на тренировках, но он поддерживает полную изоляцию спортсменов из РФ от международного спорта.
