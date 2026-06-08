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8 июня, 11:28

Франция, Испания или Англия: журналисты The Athletic дали прогноз на ЧМ-2026

The Athletic назвал Францию и Испанию фаворитами ЧМ-2026

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Журналисты The Athletic дали прогнозы на чемпионат мира по футболу 2026 года. Большинство авторов назвали главными претендентами на победу Францию и Испанию.

Францию выбрали сразу несколько экспертов. Они отметили глубину состава, опыт игроков, которые уже выигрывали ЧМ-2018 или доходили до финала в 2022 году, а также мощную линию атаки во главе с Килианом Мбаппе.

Испанию также назвали одним из самых сбалансированных вариантов. Авторы The Athletic считают, что команда хорошо подходит для условий турнира: умеет контролировать мяч, меньше тратить силы в жару и имеет игроков, способных решить матч одним эпизодом.

Отдельно журналисты выделили Ламина Ямаля. По мнению части авторов, именно этот турнир может окончательно сделать его главным футболистом новой эпохи после Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Один из прогнозов оказался в пользу Англии. Автор The Athletic считает, что команда Томаса Тухеля может наконец «вернуть футбол домой», если будет прибавлять по ходу турнира и справится с давлением.

Среди возможных сюрпризов чаще всего называли Мексику, Эквадор, Сенегал, Колумбию и Кот-д’Ивуар. Эксперты считают, что хозяева из Мексики могут далеко пройти за счёт поддержки трибун и матчей на высоте стадиона «Ацтека».

В числе команд, которые могут разочаровать, несколько авторов упомянули Аргентину и Бразилию. По их мнению, действующим чемпионам будет сложно повторить успех, а бразильцам даже с Карло Анчелотти может не хватить стабильности.

На «Золотую бутсу» журналисты чаще всего ставят Мбаппе, Эрлинга Холанда и Гарри Кейна. А среди игроков, которые могут стать открытием турнира, выделяют мексиканца Жилберто Мору, ивуарийца Яна Диоманде и норвежца Антонио Нусу.

Названа цена умного мяча, которым будут играть на чемпионате мира по футболу
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Нападающий Артём Дзюба также считает, что главный фаворит чемпионата мира 2026 года — сборная Франции. Он уверен, что именно французы выиграют турнир. Лучшим игроком, по мнению россиянин, станет форвард мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе. При этом сам футболист будет болеть за другую команду — Дзюба признался, что его симпатии на турнире будут на стороне сборной Португалии.

Мундиаль пройдёт с 11 июня по 19 июля.

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Наталья Афонина
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