Названа цена умного мяча, которым будут играть на чемпионате мира по футболу

Стала известна стоимость официального мяча чемпионата мира по футболу под названием Trionda. Отличает его особая аэродинамика, глубокие швы и встроенный сенсор с частотой 500 Гц, помогающий системе VAR работать с высокой точностью, а именно передавать данные о перемещении мяча в систему видеопомощника арбитра. Об этом пишет Mash Money.

Топовая версия Pro обойдётся в $150 — 170 (примерно 11 — 12 тысяч рублей). именно такой мяч будет на матчах. Далее идёт версия Competition по цене $65 — 70 (около 4,7 — 5 тысяч рублей). Мяч League подойдёт для стандартных регулярных тренировок. Его цена составляет $30 — 60 (2,2 — 4,4 тысяч рублей). И, наконец, Club — это самый доступный вариант умного мяча для дворовых игр и детей — от $25 (1,8 тысяч рублей). Цветовая гамма предполагается красной, зелёной и синей — в честь трёх стран-хозяек (США, Мексика, Канада).

Футбольный мяч Trionda (от исп. tres ondas — «три волны») — это официальный мяч чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Его дизайн символизирует единство трёх стран-хозяек: мяч выполнен в красно-зелёно-синей цветовой гамме и украшен кленовым листом (Канада), орлом (Мексика) и звездой (США). Технически Trionda обладает инновационной конструкцией всего из четырёх панелей с глубокими швами, что обеспечивает идеальную аэродинамику и стабильность полёта, а также улучшенное сцепление в любую погоду. Главной фишкой мяча стала встроенная микрочип-технология: датчик с частотой 500 Гц в реальном времени передаёт данные о каждом касании и траектории в систему VAR, что позволяет мгновенно фиксировать офсайды и спорные эпизоды с игрой рукой.

Ранее нападающий Артём Дзюба рассказал, что считает сборную Франции главным претендентом на победу в чемпионате мира 2026 года. При этом симпатии самого футболиста на турнире будут на стороне другой команды. Лучшим игроком соревнований, по его мнению, станет форвард «Баварии» Майкл Олисе.

Напомним, мундиаль стартует 11 июня и продлится до 19 июля. Этот турнир станет первым в истории, в котором участвуют сразу 48 национальных сборных.