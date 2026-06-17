Мбаппе вошёл в топ-3 бомбардиров ЧМ, обогнав Месси

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Француз забил два гола в ворота Сенегала в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026, который завершился со счётом 3:1.

Теперь на счету Мбаппе 14 голов на мундиалях. По этому показателю он догнал немца Герда Мюллера и обошёл Лионеля Месси, а также своего соотечественника Жюста Фонтена. Впереди только бразилец Роналдо с 15 голами и немец Мирослав Клозе с 16.

Мбаппе 27 лет, он выступает за мадридский «Реал» с 2024 года. В прошедшем сезоне на его счету 42 гола и 7 передач в 44 матчах. В составе сборной Франции он становился чемпионом мира 2018 года и серебряным призёром ЧМ-2022.

Ранее Килиан Мбаппе побил рекорд Оливье Жиру и стал главным бомбардиром в истории сборной Франции. Форвард дважды забил в матче первого тура ЧМ-2026 против Сенегала (3:1). Этот матч стал для Мбаппе 99-м в составе национальной команды. Дубль позволил ему довести общий счёт голов до 58. Предыдущий рекорд принадлежал Оливье Жиру — 57 мячей в 137 играх. Таким образом, Мбаппе догнал и перегнал легенду французского футбола, затратив на это на 38 матчей меньше.