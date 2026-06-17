Мбаппе установил рекорд, став лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе обогнал Оливье Жиру и стал рекордсменом по количеству голов за сборную Франции. Форвард дважды забил в матче первого тура ЧМ-2026 против Сенегала (3:1).

Этот матч стал для Мбаппе 99-м в составе национальной команды. Дубль позволил ему довести общий счёт голов до 58. Предыдущий рекорд принадлежал Оливье Жиру — 57 мячей в 137 играх. Таким образом, Мбаппе догнал и перегнал легенду французского футбола, затратив на это на 38 матчей меньше.

Мбаппе 27 лет, он выступает за мадридский «Реал» с 2024 года, куда перешёл из «ПСЖ» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне на его счету 42 гола и 7 голевых передач в 44 матчах. В составе сборной Франции он становился чемпионом мира 2018 года и серебряным призёром ЧМ-2022.

Ранее на групповом этапе ЧМ-2026 в Атланте нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль установил антирекорд, став первым футболистом в истории мировых первенств, который ни разу не коснулся мяча в течение первых тридцати минут матча против Кабо-Верде. Игра на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» к тому моменту оставалась безголевой. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, действующим чемпионом является Аргентина.