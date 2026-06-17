Сборная Франции обыграла Сенегал в первом матче на ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла команду Сенегала в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде и завершилась со счётом 3:1.

В составе французской команды дубль оформил Килиан Мбаппе. Он забил на 66-й минуте и в компенсированное время второго тайма. Ещё один мяч у победителей на 82-й минуте забил Брэдли Барколя. Сенегал ответил голом Ибраимы Мбайе на 90+5-й минуте. Через минуту Мбаппе снова отличился и установил окончательный счёт.

После первого тура Франция набрала три очка и вышла на первое место в группе I. В этом же квартете выступают Норвегия и Ирак, которые проведут свой матч в ночь на 17 июня по московскому времени.

Во втором туре сборная Франции сыграет с Ираком. Сенегал, который возглавляет бывший футболист московского «Динамо» Пап Тьяв, встретится с Норвегией. Оба матча пройдут в ночь на 23 июня по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 сборных. В 1/16 финала выйдут две лучшие команды каждой группы и восемь лучших сборных, которые займут третьи места.

Ранее сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью в матче чемпионата мира со счётом 2:2. В составе иранцев отличились Рамин Резаеиан на 32-й минуте и Мохаммад Мохеби на 64-й. Гол Мохеби стал знаковым событием для российского футбола: он стал первым представителем Российской премьер-лиги (РПЛ), забившим на чемпионате мира 2026 года. Всего в заявках команд-участниц турнира значатся 12 футболистов из клубов чемпионата России. В составе новозеландцев дубль оформил Элайджа Джаст, забив на 7-й и 54-й минутах.