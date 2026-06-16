Игрок «Ростова» вырвал ничью для Ирана в матче ЧМ против Новой Зеландии

Сборная Ирана избежала поражения в первом туре чемпионата мира благодаря голу полузащитника российского «Ростова» Мохаммада Мохеби. Встреча с Новой Зеландией завершилась результативной ничьей. Матч группы G прошёл в Лос-Анджелесе и закончился со счётом 2:2.

Новая Зеландия активно начала встречу и повела в счёте уже на 7-й минуте — отличился Элайджа Джаст. Во втором тайме он же оформил дубль, увеличив преимущество своей команды на 54-й минуте. Иран сумел вернуться в игру благодаря голу Рамина Резаэяна на 32-й минуте.

Ключевой эпизод встречи произошёл на 64-й минуте, когда полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби сравнял счёт. Именно его точный удар позволил иранской сборной избежать поражения в стартовом матче турнира.

В следующем туре Иран сыграет против Бельгии 21 июня. В тот же день Новая Зеландия проведёт матч против сборной Египта.

Ранее сообщалось, что на фоне матча первого тура чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике внимание ФИФА привлекло выступление египетского полузащитника Эмама Ашура. Игра группы G, прошедшая в Сиэтле, завершилась вничью — 1:1. Ашур открыл счёт уже на 19-й минуте встречи, забив первый гол за национальную сборную Египта.