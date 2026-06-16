Полузащитник сборной Египта Ашур признан лучшим игроком матча ЧМ против Бельгии

Футболист сборной Египта и каирского клуба «Аль-Ахли» Эмам Ашур удостоен звания лучшего игрока встречи первого тура группового этапа чемпионата мира. Об этом информирует официальный портал Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч группы G состоялся в понедельник в американском Сиэтле и закончился ничьей — 1:1. Именно Ашур на 19-й минуте открыл счёт в этом поединке. Для 28-летнего полузащитника этот гол стал первым, забитым за национальную команду. Всего в активе египтянина 30 матчей в составе сборной.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных сборных. Турнир принимают три страны — США, Канада и Мексика.

Ранее в американском Майами на групповом этапе чемпионата мира по футболу сборные Саудовской Аравии и Уругвая не смогли выявить победителя. Матч завершился со счётом 1:1. На 41-й минуте счёт открыл защитник саудовцев Абдулела Аль-Амри. Уругвайцы отыгрались ближе к концу встречи: на 80-й минуте гол забил Максимилиано Араухо.