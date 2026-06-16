Сборные Саудовской Аравии и Уругвая сыграли вничью в матче ЧМ-2026

В американском Майами на групповом этапе чемпионата мира по футболу сборные Саудовской Аравии и Уругвая не смогли выявить победителя. Матч завершился со счётом 1:1.

На 41-й минуте счёт открыл защитник саудовцев Абдулела Аль-Амри. Уругвайцы отыгрались ближе к концу встречи: на 80-й минуте гол забил Максимилиано Араухо. Обе команды выступают в группе G. В этом же квартете также играют Испания и Кабо-Верде, очная встреча которых завершилась нулевой ничьей.

Во втором туре Саудовская Аравия 21 июня встретится с испанцами. Уругвай в ночь на 22 июня по московскому времени сразится с Кабо-Верде.

Ранее сборные Бельгии и Египта сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счётом 1:1. Египет вышел вперёд на 19-й минуте. Гол забил Эмам Ашур. Во втором тайме бельгийцы сравняли счёт после автогола Мохамеда Хани на 66-й минуте.