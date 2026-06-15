Возинья за несколько часов набрал 2,4 млн подписчиков после матча с Испанией

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья набрал 2,4 млн подписчиков за несколько часов после матча с Испанией на чемпионате мира. 40-летний голкипер помог своей команде сыграть вничью со счётом 0:0 и стал лучшим игроком встречи.

Матч первого тура группы H прошёл в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Кабо-Верде впервые в истории выступает в финальной части чемпионата мира. Испания занимает второе место в рейтинге ФИФА, тогда как островная сборная находится на 64-й строчке.

Возинья сделал семь сейвов и не пропустил ни одного мяча. После игры футболист заявил, что команда много работала ради этого результата.

«Я всю жизнь мечтал об этом моменте, работал всю жизнь, чтобы быть здесь и помогать команде своим опытом пробиться сюда, на чемпионат мира в США», — приводит слова Возиньи аккаунт Ataque Futbolero в соцсети X.

Голкипер отметил, что Кабо-Верде удалось добиться ничьей с одной из сильнейших сборных мира. По его словам, все игроки счастливы этому результату и продолжат работать дальше.

До матча на Возинью были подписаны несколько десятков тысяч человек. После встречи его аудитория выросла до 2,4 млн пользователей.

Ранее сообщалось, что в матче Испании и Кабо-Верде зафиксировали необычный рекорд чемпионатов мира. Нападающий испанской сборной Микель Оярсабаль стал первым футболистом в истории турнира, который не коснулся мяча в течение первых 30 минут встречи. Эпизод произошёл в игре группового этапа на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.