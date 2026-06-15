Сенсация на старте ЧМ-2026: Испания не смогла пробить оборону скромного Кабо-Верде

Сборная Кабо-Верде в своём первом в истории матче на чемпионатах мира по футболу сыграла вничью с Испанией. Игра первого тура группы H завершилась со счётом 0:0 на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

Для дебютанта турнира этот результат стал историческим. Испанцы считались явными фаворитами: они действующие чемпионы Европы, победители мундиаля 2010 года и третья команда мирового рейтинга. Однако африканцы выстояли, несмотря на капитанскую повязку у обладателя «Золотого мяча» Родри и выход во втором тайме Ламина Ямаля, для которого эта игра стала премьерной в финальных стадиях чемпионатов мира.

Теперь у обеих сборных по одному очку, они делят первую строчку в группе. Следующими на поле выйдут Саудовская Аравия и Уругвай. Во втором туре испанцы встретятся с саудовцами 21 июня, а Кабо-Верде на следующий день сразится с уругвайцами, после чего 27 июня соперники обменяются оппонентами.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на первый матч группового этапа чемпионата мира-2026 против Алжира, несмотря на недавнюю мышечную травму. Сейчас Месси пребывает в отличной физической форме и полностью готов к игре. Встреча состоится 16 июня в американском Канзас-Сити.