Сборная Туниса уволила тренера после разгрома на старте ЧМ-2026
Французский специалист Сабри Лямуши покинул пост главного тренера сборной Туниса прямо на старте Чемпионата мира по футболу — 2026. Об этом сообщил журналист Ромен Молина в социальной сети X.
Решение было принято после разгрома тунисской команды со счётом 1:5 в матче со Швецией. Однако есть и весьма неожиданный повод для отставки Сабри — это поведение его сына. Тунисские СМИ утверждают, что сын тренера, которого отец взял в штаб сборной, подрался с болельщиками после поражения от Швеции.
Лямуши возглавил национальную сборную Туниса в 2026 году. Под его руководством команда провела несколько матчей перед мировым первенством.
За время тренерской карьеры француз работал с рядом известных клубов и сборных. В разные годы он возглавлял «Кардифф Сити», «Ноттингем Форест», «Аль-Духаиль», «Ренн», а также национальную команду Кот-д’Ивуара.
Также внимание на Сундиале приковано к сборной Ирака, которая впервые за 40 лет пробилась на чемпионат мира. Возглавляет этот триумф 62-летний австралийский тренер Грэм Арнольд, он рассказал СМИ о пути на ЧМ.
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