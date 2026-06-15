«Пора показать миру, на что мы способны»: Сборная Ирака вернулась на ЧМ спустя 40 лет

Сборная Ирака впервые за 40 лет пробилась на чемпионат мира, и возглавляет этот триумф 62-летний австралийский тренер Грэм Арнольд. О своих впечатлениях он рассказал в The Guardian.

Путь к мексиканскому мундиалю оказался полон испытаний. Пока команда проходила плей-офф, одолевая Украину и Польшу, сам тренер застрял в Дубае и наблюдал за развитием ближневосточного конфликта. Его игроки в это время оказались заперты между Багдадом и Иорданией под ракетными обстрелами. Неприятности продолжились уже в Мексике. Игроки, который забил решающий гол, задержало ФБР. Вместе с тем фотограф, который должен был запечатлеть исторический момент возвращения сборной, не смог попасть в страну.

Арнольд признался, что поначалу сталкивался с недоверием — семья не особо поддерживала его решение, друзья беспокоились, ведь у всех свои представления об Ираке. Но он остался верен своему выбору. По прибытии в Чикаго тренер заявил, что пережитое стало огромным опытом.

«Теперь пора показать миру, на что мы способны. Мы способны на то, что потрясёт весь мир», — ответил он.

Поговаривают, что общий язык с футболистами он нашёл мгновенно — игроки называют его вторым отцом. Это говорит о крепком единстве в команде. За плечами у австралийца богатый международный опыт: он уже тренировал свою родную сборную.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по футболу в США стартовали матчи группового этапа. В первом туре сборная Германии встретилась с командой Кюрасао. Принял команды «Хьюстон-стейдиум». Обслуживать поединок доверили марокканской бригаде арбитров во главе с Джалалом Джайедом. Для обеих сборных эта игра стала первой на турнире.