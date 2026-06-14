Сборная Германии играет свой стартовый матч на ЧМ-2026 с командой Кюрасао

На чемпионате мира по футболу 2026 года стартуют матчи групповой стадии. В первом туре чемпионата мира по футболу сборная Германии играет с командой Кюрасао. Встреча началась в 20:00 по Москве.

Площадкой для игры стала арена «Хьюстон-стейдиум» в американском городе Хьюстон. Обслуживать этот поединок доверено бригаде арбитров из Марокко. Главным судьёй назначен Джалал Джайед. Игра стала первой для обеих сборных на турнире.

Ранее Life.ru рассказывал, что сборная Сенегала вслед за Египтом получила от ФИФА требование убрать звезду с эмблемы на форме во время матчей чемпионата мира. По регламенту федерации звёзды допускаются лишь в товарищеских и отборочных встречах, а в финальной стадии — исключительно за победу на мундиале. Сенегальцам предстоит сыграть в группе I с Францией, Норвегией и Ираком.