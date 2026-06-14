Футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос получил статус лучшего игрока к текущему моменту на Чемпионате мира-2026 по количеству отборов. Он выступает в составе сборной Бразилии. Об этом сообщает Sports.ru.

32-летний защитник петербуржцев и команды Бразилии совершил семь отборов в матче с командой Марокко. Игра завершилась вничью со счётом 1:1. Сантос провёл на поле всё игровое время. Он также создал два голевых момента, совершил 85% точных передач, один точный навес и шесть перехватов. Бразилия заняла третье место в группе С, команде предстоит сыграть с представителями Гаити и Шотландии.

За последние три чемпионата мира ни один бразилец не сделал более семи отборов за матч. Такой же результат был у Алекса Сандро в игре с командой Швейцарии в 2022 году.

Ранее воспитанник и многолетний защитник грозненского «Ахмата» Ризван Уциев принял решение о завершении профессиональной карьеры игрока. Он защищал цвета клуба с 2005 года, когда команда ещё носила название «Терек». За этот период он провёл 326 встреч во всех турнирах, записав на свой счёт восемь забитых мячей и 23 результативных паса.