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13 июня, 17:58

Легенда грозненского «Ахмата» Ризван Уциев уходит из большого футбола после 326 матчей за клуб

Футболист «Ахмата» Ризван Уциев завершил профессиональную карьеру в 38 лет

Ризван Уциев. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Ризван Уциев. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Воспитанник и многолетний защитник грозненского «Ахмата» Ризван Уциев принял решение о завершении профессиональной карьеры игрока. Об этом информирует «Советский спорт».

По информации издания, футболист отказался продлевать трудовое соглашение с чеченским коллективом ещё на один сезон. О своих дальнейших планах он намерен объявить в ближайшее время.

Уциев защищал цвета клуба с 2005 года, когда команда ещё носила название «Терек». За этот период он провёл 326 встреч во всех турнирах, записав на свой счёт восемь забитых мячей и 23 результативных паса.

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Ранее Life.ru сообщал, что адвокат бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса Герт-Ян Кнопс заявил о необходимости проведения психологической и психиатрической экспертизы футболиста. Соответствующее ходатайство было озвучено на предварительном судебном слушании в Нидерландах.

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Юрий Лысенко
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