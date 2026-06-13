Все 83 паса в точку: Защитник сборной США установил рекорд на ЧМ-2026

Защитник сборной США Крис Ричардс установил уникальное достижение на чемпионате мира. По данным портала Sofascore Football, он стал первым футболистом за последние 60 лет, завершившим матч мундиаля без единой ошибки при передачах.

Рекорд зафиксирован в игре с Парагваем, где американцы уверенно победили 4:1. Ричардс, находясь на поле, выполнил 83 паса — и каждый из них достиг адресата. Статистика, которая ведётся с 1966 года, подтверждает: ранее никому не удавалось показать 100% точности при более чем 80 передачах за матч.

Сборная США продолжает борьбу в группе D. 19 июня в 22:00 по Москве она сыграет с Австралией. Парагвай 20 июня встретится с Турцией. ЧМ-2026 проходят в США, Канаде и Мексике до 19 июля. Россия в турнире не участвует из-за ограничений ФИФА.

Напомним, что Соединённые Штаты начали свои выступления на Чемпионате мира по футболу с разгромной победы над сборной Парагвая со счётом 4:1. Встреча прошла в Инглвуде, штат Калифорния.