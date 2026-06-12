Футбол объединяет: Ирландский болельщик дуэтом с россиянином исполнил советскую классику в Мексике

Ранее СМИ рассказали о российском болельщике, появившемся на матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года в Мехико с флагом Нерчинска. Уроженец Забайкальского края поведал, что привозит этот стяг на мундиаль уже в третий раз подряд. Впервые ему удалось посетить турнир в России, затем он отправился в Катар, а теперь добрался и до мексиканских трибун. Сейчас болельщик проживает в Санкт-Петербурге, но связь с малой родиной не теряет.