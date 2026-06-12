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12 июня, 14:36

Футбол объединяет: Ирландский болельщик дуэтом с россиянином исполнил советскую классику в Мексике

Ирландский и российский болельщики спели «Подмосковные вечера» на ЧМ в Мексике

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kurilovsergey

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kurilovsergey

Футбольные болельщики из России и Ирландии вместе спели «Подмосковные вечера» на мундиале в Мексике. Кадры душевного дуэта публикуются в соцсетях.

Русский и ирландец поют «Подмосковные вечера». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kurilovsergey

Советская классика явно дорога сердцу ирландца — он поёт очень старательно и со всей душой.

Ранее СМИ рассказали о российском болельщике, появившемся на матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года в Мехико с флагом Нерчинска. Уроженец Забайкальского края поведал, что привозит этот стяг на мундиаль уже в третий раз подряд. Впервые ему удалось посетить турнир в России, затем он отправился в Катар, а теперь добрался и до мексиканских трибун. Сейчас болельщик проживает в Санкт-Петербурге, но связь с малой родиной не теряет.

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Юрий Лысенко
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