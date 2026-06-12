Болельщик из Нерчинска привёз российский флаг на ЧМ по футболу — 2026

На матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года в Мехико среди зрителей оказался российский болельщик с флагом Нерчинска. Уроженец Забайкальского края рассказал ТАСС, что привозит его на ЧМ уже в третий раз подряд.

По его словам, он родился в Нерчинске и давно мечтал побывать на чемпионате мира. Впервые ему удалось посетить турнир в России, затем он отправился на соревнования в Катар, а теперь приехал и на мундиаль. Болельщик отметил, что сейчас живёт в Санкт-Петербурге, однако продолжает поддерживать связь со своей малой родиной.

А ранее на стадионе «Ацтека», где стартовал чемпионат мира по футболу, вывесили флаг России. Триколор появился на арене среди флагов, размещённых к проведению турнира. Сборная Мексики обыграла команду ЮАР в первом матче турнира со счётом 2:0. Счёт был открыт уже на 9-й минуте — отличился Хулиан Киньонес. Во втором тайме преимущество мексиканцев укрепил Рауль Хименес, забив на 67-й минуте.