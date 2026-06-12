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11 июня, 21:21

Флаг России вывесили на стадионе ЧМ-2026 в Мехико

Обложка © X / La Aurora

Обложка © X / La Aurora

На стадионе «Ацтека» в Мехико, где 11 июня стартовал чемпионат мира по футболу 2026 года, вывесили флаг России. Триколор появился на арене среди флагов, размещённых к проведению турнира.

В этот день на стадионе проходит матч с участием сборной Мексики. Автором первого гола чемпионата мира 2026 года стал нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес. Форвард отличился на 9-й минуте. Второй гол бы забит нападающим Раулем Хименесом.

Чемпионат мира продлится до 19 июля. Игры принимают США, Канада и Мексика. Нынешний розыгрыш стал первым в истории турнира с участием 48 сборных. Российская национальная команда на чемпионате не выступает.

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Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года, который совместно принимают США, Мексика и Канада, официально стартовал. Торжественная церемония открытия прошла на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, где главным событием стало выступление певицы Шакиры. Этот чемпионат мира стал историческим: впервые в нём участвуют 48 национальных сборных.

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Тимур Хингеев
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