ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 12:34

Трамп анонсировал очень сильный удар по Ирану во время начала чемпионата мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Сегодня вечером американские военные нанесут очень сильный удар по Ирану. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Соединённые Штаты нанесут Ирану (чьи военно-морские силы, военно-воздушные силы, радары, ПВО и все остальные виды обороны, а также большая часть наступательного потенциала — потеряны!) очень сильный удар сегодня вечером», — написал политик в соцсетях.

Организаторы ЧМ-2026 аннулировали Ирану квоту на билеты для болельщиков
Организаторы ЧМ-2026 аннулировали Ирану квоту на билеты для болельщиков

Добавим, что сегодня вечером начинается чемпионат мира по футболу, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

Ранее американские силы нанесли удары по системам ПВО и инфраструктуре на юге Ирана (включая резервуары с водой, из-за чего 20 000 человек остались без снабжения), а Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал базы США в Кувейте, Бахрейне и нанес удары по кораблям Пятого флота в Персидском заливе. Несмотря на боевые действия, дипломатические контакты через катарских посредников продолжаются: США заявляют, что бомбардировки — это «инструмент переговоров», а Тегеран отвергает обвинения в попытках просить о прекращении огня.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar