Трамп анонсировал очень сильный удар по Ирану во время начала чемпионата мира

Сегодня вечером американские военные нанесут очень сильный удар по Ирану. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Соединённые Штаты нанесут Ирану (чьи военно-морские силы, военно-воздушные силы, радары, ПВО и все остальные виды обороны, а также большая часть наступательного потенциала — потеряны!) очень сильный удар сегодня вечером», — написал политик в соцсетях.

Добавим, что сегодня вечером начинается чемпионат мира по футболу, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

Ранее американские силы нанесли удары по системам ПВО и инфраструктуре на юге Ирана (включая резервуары с водой, из-за чего 20 000 человек остались без снабжения), а Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал базы США в Кувейте, Бахрейне и нанес удары по кораблям Пятого флота в Персидском заливе. Несмотря на боевые действия, дипломатические контакты через катарских посредников продолжаются: США заявляют, что бомбардировки — это «инструмент переговоров», а Тегеран отвергает обвинения в попытках просить о прекращении огня.