Организаторы ЧМ-2026 аннулировали Ирану квоту на билеты для болельщиков

Иранские болельщики не смогут попасть на матчи своей сборной на чемпионате мира по футболу 2026 года. Федерация футбола Ирана сообщила, что выделенную ей квоту на билеты отменили. Речь идёт о турнире, который впервые пройдёт сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. ЧМ-2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля.

«Неожиданно квота, выделенная Федерации футбола Ирана, была отозвана и в нынешней ситуации невозможно предложить болельщикам национальной сборной даже одного билета», — говорится в заявлении.

Иранская сторона обвинила в решении США. В федерации считают, что американские власти фактически сорвали присутствие фанатов на стадионах. По данным организации, проблема касается трёх матчей сборной Ирана в групповом этапе. Именно на эти игры теперь невозможно предложить билеты болельщикам команды.

Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории с участием 48 национальных сборных. На этом фоне скандал с иранской квотой может стать одной из первых политических историй вокруг будущего турнира.

Иранская сборная пробилась на чемпионат мира 2026 года и выступит в группе G. Соперниками команды станут Новая Зеландия, Бельгия и Египет. Первые две игры иранцы должны провести в Лос-Анджелесе, а заключительный матч группового этапа — в Сиэтле. С полным расписанием матчей можно ознакомиться в материале Life.ru.