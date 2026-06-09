Организаторы ЧМ-2026 аннулировали Ирану квоту на билеты для болельщиков
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Иранские болельщики не смогут попасть на матчи своей сборной на чемпионате мира по футболу 2026 года. Федерация футбола Ирана сообщила, что выделенную ей квоту на билеты отменили. Речь идёт о турнире, который впервые пройдёт сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. ЧМ-2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля.
«Неожиданно квота, выделенная Федерации футбола Ирана, была отозвана и в нынешней ситуации невозможно предложить болельщикам национальной сборной даже одного билета», — говорится в заявлении.
Иранская сторона обвинила в решении США. В федерации считают, что американские власти фактически сорвали присутствие фанатов на стадионах. По данным организации, проблема касается трёх матчей сборной Ирана в групповом этапе. Именно на эти игры теперь невозможно предложить билеты болельщикам команды.
Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории с участием 48 национальных сборных. На этом фоне скандал с иранской квотой может стать одной из первых политических историй вокруг будущего турнира.
Иранская сборная пробилась на чемпионат мира 2026 года и выступит в группе G. Соперниками команды станут Новая Зеландия, Бельгия и Египет. Первые две игры иранцы должны провести в Лос-Анджелесе, а заключительный матч группового этапа — в Сиэтле. С полным расписанием матчей можно ознакомиться в материале Life.ru.
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