ФИФА разрешила сборной Ирана перенести свою базу на ЧМ из США в Мексику

ФИФА согласовала перенос базового лагеря сборной Ирана на чемпионате мира из США в Мексику. Об этом сообщил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

По словам Таджа, все базовые лагеря команд-участниц турнира проходят обязательное согласование с Международной федерацией футбола.

«К счастью, после поданных нами запросов и встреч с ФИФА и официальными лицами чемпионата мира наша просьба о переносе базы команды из США в Мексику была одобрена», — сказал он.

Теперь команда Ирана будет базироваться в мексиканской Тихуане, расположенной недалеко от границы с США. По его словам, выбранный лагерь находится в прибрежной зоне у Тихого океана и соответствует требованиям турнира.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана подтверждена как участник чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Решение было принято после консультаций со спортивными структурами и переговоров с ФИФА. Сторонам удалось достичь договорённостей о соблюдении всех регламентов турнира со стороны принимающих стран.