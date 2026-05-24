ФИФА разрешила сборной Ирана перенести свою базу на ЧМ из США в Мексику
Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин
ФИФА согласовала перенос базового лагеря сборной Ирана на чемпионате мира из США в Мексику. Об этом сообщил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.
По словам Таджа, все базовые лагеря команд-участниц турнира проходят обязательное согласование с Международной федерацией футбола.
«К счастью, после поданных нами запросов и встреч с ФИФА и официальными лицами чемпионата мира наша просьба о переносе базы команды из США в Мексику была одобрена», — сказал он.
Теперь команда Ирана будет базироваться в мексиканской Тихуане, расположенной недалеко от границы с США. По его словам, выбранный лагерь находится в прибрежной зоне у Тихого океана и соответствует требованиям турнира.
Ранее сообщалось, что сборная Ирана подтверждена как участник чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Решение было принято после консультаций со спортивными структурами и переговоров с ФИФА. Сторонам удалось достичь договорённостей о соблюдении всех регламентов турнира со стороны принимающих стран.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.