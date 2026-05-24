Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 09:17

ФИФА разрешила сборной Ирана перенести свою базу на ЧМ из США в Мексику

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

ФИФА согласовала перенос базового лагеря сборной Ирана на чемпионате мира из США в Мексику. Об этом сообщил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

По словам Таджа, все базовые лагеря команд-участниц турнира проходят обязательное согласование с Международной федерацией футбола.

«К счастью, после поданных нами запросов и встреч с ФИФА и официальными лицами чемпионата мира наша просьба о переносе базы команды из США в Мексику была одобрена», — сказал он.

Теперь команда Ирана будет базироваться в мексиканской Тихуане, расположенной недалеко от границы с США. По его словам, выбранный лагерь находится в прибрежной зоне у Тихого океана и соответствует требованиям турнира.

Война в Иране может спасти сборную Италии от пропуска очередного ЧМ по футболу
Война в Иране может спасти сборную Италии от пропуска очередного ЧМ по футболу

Ранее сообщалось, что сборная Ирана подтверждена как участник чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Решение было принято после консультаций со спортивными структурами и переговоров с ФИФА. Сторонам удалось достичь договорённостей о соблюдении всех регламентов турнира со стороны принимающих стран.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Футбол
  • Иран
  • США
  • Мексика
  • ЧМ-2026
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar