Война в Иране может спасти сборную Италии от пропуска очередного ЧМ по футболу

Сборная Италии может заменить национальную команду Ирана на чемпионате мира по футболу, считает спецпосланник президента США по глобальному партнёрству Паоло Замполли. Он предложил такой вариант Дональду Трампу и главе ФИФА Джанни Инфантино, пишет газета Financial Times.

«Я итальянец по происхождению, и было бы мечтой увидеть их на турнире, проводимом в США. Имея четыре титула, они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы заслужить участие в турнире», — сказал Замполли.

Напомним, сборная Италия по футболу не смогла отобраться на чемпионат мира по футболу в США. Она проиграла боснийцам в решающем стыковом матче. Основное время закончилось со счётом 1:1, команда уступила в серии пенальти — 1:4. Это уже третий ЧМ подряд, который пропускают итальянцы. Что касается Ирана, то участие его сборной пока под вопросом. Тегеран просил перенести игры в соседнюю Мексику, но получил отказ.