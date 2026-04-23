Война в Иране может спасти сборную Италии от пропуска очередного ЧМ по футболу

23 апреля, 07:42

Спецпосланник Трампа предложил заменить Иран на Италию на ЧМ по футболу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fifg

Сборная Италии может заменить национальную команду Ирана на чемпионате мира по футболу, считает спецпосланник президента США по глобальному партнёрству Паоло Замполли. Он предложил такой вариант Дональду Трампу и главе ФИФА Джанни Инфантино, пишет газета Financial Times.

«Я итальянец по происхождению, и было бы мечтой увидеть их на турнире, проводимом в США. Имея четыре титула, они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы заслужить участие в турнире», — сказал Замполли.

Определились все участники чемпионата мира по футболу 2026 года

Напомним, сборная Италия по футболу не смогла отобраться на чемпионат мира по футболу в США. Она проиграла боснийцам в решающем стыковом матче. Основное время закончилось со счётом 1:1, команда уступила в серии пенальти — 1:4. Это уже третий ЧМ подряд, который пропускают итальянцы. Что касается Ирана, то участие его сборной пока под вопросом. Тегеран просил перенести игры в соседнюю Мексику, но получил отказ.

Матвей Константинов
