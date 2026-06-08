Лучшего арбитра Африки не впустили в США перед ЧМ-2026

Сомалийский арбитр Омар Артан, включённый ФИФА в число судей чемпионата мира 2026 года, не смог попасть в США. По информации The Daily Somalia, ему отказали во въезде после прилёта в Майами.

Судья прибыл с дипломатическим паспортом, однако американские пограничные службы не допустили его на территорию страны. Причины такого решения озвучены не были. После этого Артана посадили на рейс до Стамбула.

Для сомалийского футбола назначение Артана на чемпионат мира стало историческим событием — ранее ни один представитель страны не входил в список арбитров финальной стадии мундиаля. В 2025 году он также получил звание лучшего футбольного судьи Африки по версии CAF.

Как отмечают СМИ, граждане Сомали подпадают под действующие американские визовые ограничения. Хотя для отдельных категорий поездок предусмотрены исключения, в случае с арбитром ФИФА они применены не были.

Ранее стала известна стоимость официального мяча чемпионата мира по футболу под названием Trionda. Отличает его особая аэродинамика, глубокие швы и встроенный сенсор с частотой 500 Гц, помогающий системе VAR работать с высокой точностью, а именно передавать данные о перемещении мяча в систему видеопомощника арбитра.