Сборная Мексики обыграла ЮАР в матче открытия ЧМ-2026

Сборная Мексики успешно стартовала на чемпионате мира 2026 года, обыграв команду ЮАР в первом матче турнира. Встреча прошла на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт был открыт уже на 9-й минуте — отличился Хулиан Киньонес. Во втором тайме преимущество мексиканцев укрепил Рауль Хименес, забив на 67-й минуте.

Матч получился напряжённым и богатым на удаления: сборная ЮАР осталась вдесятером на 49-й минуте, а ближе к концовке встречи состав африканской команды сократился ещё на одного игрока. В компенсированное время красную карточку получил и футболист Мексики.

После сегодняшней победы мексиканцы возглавили группу A.

Перед матчем на стадионе «Ацтека» прошла торжественная церемония, где главным событием стало выступление певицы Шакиры. Понаблюдать за настоящим фестивалем пришли более 80 тысяч зрителей. На стадионе вывесили флаг России. Триколор появился на арене среди флагов, размещённых к проведению турнира.