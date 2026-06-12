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12 июня, 08:52

Болельщики задохнулись от умиления из-за жеста Митрюшкина перед матчем под дождём

Митрюшкин укрыл девочку от дождя перед матчем с Тринидадом и Тобаго

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ teamrussia

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ teamrussia

Российский голкипер Антон Митрюшкин накрыл вымпелом маленькую девочку от дождя перед матчем со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба сборной России по футболу в соцсетях.

Митрюшкин укрыл девочку от дождя. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ teamrussia

На стадионе перед игрой шёл сильный ливень, однако по правилам футбола матч должен состояться в любую погоду. Во время выхода команд перед Митрюшкиным встала девочка, которой спортсмен заботливо прикрыл голову от дождя.

Болельщикам очень понравился такой жест со стороны российского футболиста.

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Напомним, что товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго завершился со счётом 3:0 в пользу российской сборной. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев под впечатлением заявил, что национальная команда показала смелый и очумелый футбол.

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Владимир Озеров
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