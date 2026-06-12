Американцам вместо гола Мексики на матче открытия ЧМ показали рекламу Adidas

Во время матча открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между Мексикой и ЮАР американский вещатель Fox ушёл на рекламные паузы во время официальных «гидратационных перерывов» и даже пропустил несколько секунд игры во втором тайме. Об этом сообщает The Athletic.

Сразу после гола Рауля Хименеса на 67-й минуте комментатор Fox Иан Дарк объявил, что далее последует «гидратационный перерыв», после чего на канале включилась реклама. В это время на стадионе игроки уже вернулись на поле и были готовы возобновить игру около 69:30, но рефери Уилтон Сампайо попросил ЮАР подождать с началом матча около 40 секунд, координируя действия с кем-то за бровкой. Даже когда игра возобновилась, Fox всё ещё показывал рекламу Adidas и вернулся в эфир лишь спустя несколько секунд после старта второго тайма.

Испаноязычный вещатель Telemundo, напротив, не уходил на рекламу на протяжении всего турнира, оставляя игроков в кадре с комментариями аналитиков.

FIFA ввела трёхминутные перерывы в середине каждого тайма как меру для «благополучия игроков», которым может быть трудно выносить непривычный климат. При этом организация не уточняла, разрешено ли вещателям показывать рекламу. The Athletic писал в марте, что полноэкранная реклама разрешена, но с ограничениями: рекламная пауза не должна начинаться в течение 20 секунд после свистка, а возвращение к матчу — не менее чем за 30 секунд до его возобновления. Во втором тайме Fox нарушил последнее правило, пропустив несколько секунд игры.

Напомним, что вчера прошёл первый матч в рамках Чемпионата мира по футболу — 2026. Турнир совместно принимают США, Мексика и Канада. На матче-открытии сошлись мексиканская сборная и национальная команда ЮАР. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев Мундиаля.