Сборная России обыграла Тринидад и Тобаго в товарищеском матче со счётом 3:0

Сборная России обыграла Тринидад и Тобаго в товарищеском матче BetBoom со счётом 3:0. Игра прошла в Калининграде и собрала 27 617 зрителей. Хозяева поля решили исход встречи ещё в первом тайме.

На 7-й минуте отличился Мингиян Бевеев, а вскоре преимущество россиян увеличил Александр Сильянов, забивший на 15-й минуте. Третий мяч был забит после перерыва. На 60-й минуте результативный удар нанёс Алексей Батраков. Гол пришёлся на день рождения полузащитника. Во второй половине встречи за национальную команду впервые сыграл вратарь «Зенита» Денис Адамов. Голкипер появился на поле после замены.

Ранее Life.ru писал, что капитан сборной России по футболу Иван Обляков вышел на товарищеский матч против Тринидада и Тобаго с особой повязкой. Её посвятили 80-летию Калининградской области. В стартовый состав России вошли Антон Митрюшкин, Мингиян Бевеев, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Илья Вахания, Никита Кривцов, Иван Обляков, Алексей Батраков, Алексей Миранчук, Иван Сергеев и Лечи Садулаев.