Обляков выведет сборную РФ с особой повязкой на матч против Тринидада и Тобаго

Капитан сборной России по футболу Иван Обляков выйдет на сегодняшний товарищеский матч против Тринидада и Тобаго с особой повязкой. Её посвятили 80-летию Калининградской области. Именно в этом регионе пройдёт встреча национальной команды (20:00 по мск). Об этом рассказали в пресс-службе Сборной России по футболу.

В стартовый состав России вошли Антон Митрюшкин, Мингиян Бевеев, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Илья Вахания, Никита Кривцов, Иван Обляков, Алексей Батраков, Алексей Миранчук, Иван Сергеев и Лечи Садулаев.

Российская сборная располагается на 36-й строчке в рейтинге ФИФА. Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.

Напомним, что сборная России победила Буркина-Фасо со счётом 3:0 в Волгограде. На трибунах присутствовало более 41 тысячи зрителей.