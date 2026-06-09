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Регион
9 июня, 16:20

Обляков выведет сборную РФ с особой повязкой на матч против Тринидада и Тобаго

Обложка © Telegram/ РФС | Сборная России по футболу

Обложка © Telegram/ РФС | Сборная России по футболу

Капитан сборной России по футболу Иван Обляков выйдет на сегодняшний товарищеский матч против Тринидада и Тобаго с особой повязкой. Её посвятили 80-летию Калининградской области. Именно в этом регионе пройдёт встреча национальной команды (20:00 по мск). Об этом рассказали в пресс-службе Сборной России по футболу.

В стартовый состав России вошли Антон Митрюшкин, Мингиян Бевеев, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Илья Вахания, Никита Кривцов, Иван Обляков, Алексей Батраков, Алексей Миранчук, Иван Сергеев и Лечи Садулаев.

Российская сборная располагается на 36-й строчке в рейтинге ФИФА. Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.

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Напомним, что сборная России победила Буркина-Фасо со счётом 3:0 в Волгограде. На трибунах присутствовало более 41 тысячи зрителей.

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Полина Никифорова
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