Овечкин и Дзюба сыграли в футбол на отдыхе в Турции

Ранее Life.ru писал, что Артём Дзюба после ухода из «Акрона» может продолжить карьеру в «Крыльях Советов». Самарский клуб может объявить о контракте с 37-летним нападающим уже в ближайшее время. У «Крыльев» есть сразу два аргумента: Дзюба может выиграть конкуренцию у нынешних форвардов, а адаптация в Самарской области для него вряд ли станет проблемой — регион уже стал почти родным за время выступлений за «Акрон».