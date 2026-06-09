Овечкин и Дзюба сыграли в футбол на отдыхе в Турции
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aleksandrovechkinofficial, artem.dzyuba
Две легенды российского спорта встретились на одном пляже в Турции. Александр Овечкин и Артём Дзюба устроили футбольную мини-битву прямо на отдыхе.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/yak44
Лучший снайпер НХЛ вызвался пробить пенальти главному бомбардиру российского футбола. И не подвёл хоккейную школу — удар у Овечкина получился точным. Момент снял игрок магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев. Он же зафиксировал и самое неожиданное признание вечера.
Для болельщиков это почти спортивная сенсация: шайба временно уступила мячy, а пляж в Турции превратился в арену дружеского дерби.
Ранее Life.ru писал, что Артём Дзюба после ухода из «Акрона» может продолжить карьеру в «Крыльях Советов». Самарский клуб может объявить о контракте с 37-летним нападающим уже в ближайшее время. У «Крыльев» есть сразу два аргумента: Дзюба может выиграть конкуренцию у нынешних форвардов, а адаптация в Самарской области для него вряд ли станет проблемой — регион уже стал почти родным за время выступлений за «Акрон».
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