Покинувший «Акрон» Дзюба нашёл новый клуб — всего в 90 км от прежнего

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артём Дзюба, судя по всему, продолжит карьеру в «Крыльях Советов». По данным Mash на спорте, самарский клуб может объявить о подписании контракта с 37-летним нападающим уже в ближайшее время.

У руководства самарцев есть два весомых аргумента, чтобы уговорить Дзюбу. Во-первых, он наверняка выиграет конкуренцию у имеющихся форвардов, которые за последний год не забили в РПЛ больше пяти голов. Во-вторых, футболисту будет проще адаптироваться, так как Самарская область давно стала для него родной во время выступлений за «Акрон», который он покинул по окончании прошлого сезона.

Несмотря на финансовые трудности, боссы «Крыльев» настроены решительно и хотят усилить линию атаки. Руководство верит, что Дзюба сможет принести команде результат и стать лидером на поле. Официального подтверждения переговоров пока не поступало, но инсайдеры утверждают, что сделка находится на финальной стадии.

Ранее стало известно, что Дзюбе грозит ограничение выезда из России из-за долгов по штрафам ГИБДД. 37-летний спортсмен уже полгода не платит штрафы за нарушения ПДД. На данный момент у него накопилось 17 неоплаченных квитанций на общую сумму 14 250 рублей, причём шесть из них просрочены.