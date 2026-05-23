Артём Дзюба покинет тольяттинский «Акрон» после окончания сезона. Владелец клуба Павел Морозов подтвердил эту информацию, отметив, что уход игрока был согласован заранее.

«Клубу нужно идти вперёд, большое спасибо Артёму за проведённые два года», — добавил Морозов в разговоре с журналистами.

С сентября 2024 года Дзюба является игроком ФК «Акрон». За время своего пребывания в клубе, проведя 49 матчей во всех соревнованиях, 37-летний форвард отметился 18 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Дзюба также удерживает статус лучшего бомбардира в истории клуба. Согласно оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,2 миллиона евро.

Ранее Дзюба заявил, что готов вернуться в московский «Спартак» в качестве тренера. Контракт форварда с «Акроном» действовал до лета 2026 года. При этом спортсмен не исключил, что в будущем может снова оказаться в клубе, где начинал профессиональную карьеру.