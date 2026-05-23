«Акрон» удержал место в РПЛ по итогам двух матчей с «Ротором»

Тольяттинский «Акрон» проиграл «Ротору» из Волгограда со счётом 0:1 в ответном переходном матче за право играть в РПЛ. Игра проходила в Самаре, а единственный гол забил Глеб Шильников на 49-й минуте.

Гол Саида Алиева на 68-й минуте был отменён. Тем не менее, по сумме двух встреч «Акрон» оказался сильнее (2:0 после первого матча) и сохранил место в элите.