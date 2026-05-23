23 мая, 17:50

«Акрон» удержал место в РПЛ по итогам двух матчей с «Ротором»

Тольяттинский «Акрон» проиграл «Ротору» из Волгограда со счётом 0:1 в ответном переходном матче за право играть в РПЛ. Игра проходила в Самаре, а единственный гол забил Глеб Шильников на 49-й минуте.

Гол Саида Алиева на 68-й минуте был отменён. Тем не менее, по сумме двух встреч «Акрон» оказался сильнее (2:0 после первого матча) и сохранил место в элите.

Ранее сообщалось, что махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» в стыковых матчах и осталось в РПЛ. Напрямую элитный дивизион покинули «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Им на смену в сезоне-2026/27 придут московская «Родина» и воронежский «Факел», финишировавшие на первом и втором местах в Первой лиге.

Наталья Демьянова
