Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» в стыковых матчах и осталось в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» проведет следующий сезон в Российской премьер-лиге. Это стало известно после ответного стыкового поединка с екатеринбургским «Уралом».

Встреча прошла в Каспийске. Хозяева не оставили сопернику шансов, забив два безответных мяча. На 39-й минуте Гамид Агаларов уверенно реализовал пенальти, а на 62-й алжирский полузащитник Хуссем Мрезиг удвоил преимущество.

Первый матч в Екатеринбурге также завершился победой южан с минимальным счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч команда из Дагестана взяла верх со счетом 3:0 и выполнила задачу на сезон.

Екатеринбургский коллектив, в свою очередь, не сумел пробиться в класс сильнейших. В новом сезоне «шмели» продолжат выступления в Первой лиге, где в минувшем розыгрыше финишоровали третьими. Сам же клуб из столицы Дагестана стал в РПЛ 14-м

Помимо этой пары, за место под солнцем борются тольяттинский «Акрон» и волгоградский «Ротор». В первой игре победу одержали футболисты из Самарской области (2:0), а ответный матч пройдет позднее в субботу.

Напрямую элитный дивизион покинули «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Им на смену в сезоне-2026/27 придут московская «Родина» и воронежский «Факел», финишировавшие на первом и втором местах в Первой лиге.