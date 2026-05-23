Колумбийский защитник «Балтики» Кевин Андраде перешёл в «Зенит»

Футболист родился 16 июня 1999 года в городе Кали. Он воспитанник местной «Америки», за основу которой дебютировал в августе 2018-го. Сезоном позже игрок помог команде выиграть чемпионат, а ещё через год оформил первый гол.

В начале 2022-го колумбиец на правах аренды перебрался в аргентинский «Платенсе». Спустя полгода он вернулся в родной клуб. В январе 2024-го защитник присоединился к «Балтике», вместе с ней опустился в Первую лигу, а в следующем сезоне выиграл турнир и вернулся в РПЛ. Всего за калининградцев 26-летний футболист провёл 83 матча и забил три мяча (32 игры и один гол в прошлом сезоне). Также в его активе выход в финал Кубка России в 2024 году.