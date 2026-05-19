Экс-форвард «Зенита» Погребняк назвал главную звезду завершившегося сезона РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» назвал лучшего футболиста завершившегося сезона в РПЛ. По его мнению, это Джон Кордоба из «Краснодара».

Экс-форвард пояснил: дело не только в количестве голов (Кордоба стал лучшим бомбардиром с 17 мячами), а в том, как он цепляется за мяч и ведёт борьбу.

«Это фундаментальный игрок для "Краснодара". Лучше него игрока я не вижу», — заявил Погребняк.

Напомним, что «Зенит» в 11-й раз выиграл чемпионат России по футболу. Вторым финишировал прошлогодний чемпион «Краснодар», а тройку замкнул московский «Локомотив». Героем культового матча стал Александр Соболев, реализовавший пенальти на 14-й минуте. Главный тренер команды Сергей Семак отметил, что ему было приятно внести свою лепту, крупицу достижений в копилку побед «Зенита».