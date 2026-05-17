«Зенит» в 11-й раз выиграл чемпионат России по футболу — это рекорд РПЛ

Чемпионом России по футболу стал «Зенит». Матч с «Ростовом» завершился со счётом 1:0 в пользу петербургской команды.

Героем матча стал Александр Соболев, реализовавший пенальти на 14-й минуте. Игра для хозяев поля осложнилась удалением их защитника Дмитрия Чистякова на 73-й минуте.

Эта победа принесла «Зениту» 11-й титул чемпиона России, установив новый рекорд. Ранее клуб делил первое место с «Спартаком». «Зенит» также выигрывал чемпионат СССР в 1984 году.

Ранее сообщалось, что 18-летний нападающий ЦСКА Имран Фиров установил новый рекорд Российской премьер-лиги в дебютном матче. Молодой форвард вышел на поле в игре против «Пари Нижний Новгород» и всего за несколько минут успел отметиться результативными действиями. Фиров сначала отдал голевую передачу партнёру, а затем забил собственный мяч. Таким образом футболист стал одним из самых заметных игроков тура.