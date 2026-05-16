«Родина» разгромила тульский «Арсенал» и впервые стала чемпионом Первой лиги

Московский клуб «Родина» одержал победу в Лиге Пари (Первой лиге) по итогам сезона 2025/26. В решающем, 34-м туре, состоявшемся в субботу, «Родина» на выезде разгромила тульский «Арсенал» со счётом 4:1.

Забитыми мячами у победителей отметились Иван Тимошенко (15'), Артём Максименко (19', 40') и Солтмурад Бакаев (50'). У «Арсенала» гол престижа забил Максим Максимов (51'). Московская команда завершила сезон с 68 очками. Второе место занял воронежский «Факел», также набравший 68 очков, но уступивший «Родине» по дополнительным показателям после своей победы над ульяновской «Волгой» (3:0).

По итогам сезона в Первой лиге две команды, занявшие первые места, напрямую выходят в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). Команды, финишировавшие на третьей и четвёртой позициях, получат шанс побороться за повышение в классе в стыковых матчах. Им предстоит встретиться с 14-м и 13-м клубами РПЛ соответственно. Екатеринбургский «Урал» занял третье место с 61 очком, а волгоградский «Ротор» – четвёртое с 56 очками. Состав участников стыковых матчей со стороны РПЛ ещё не определён. Первые игры запланированы на 20 мая, ответные – на 23 мая.

Ранее сообщалось, что ФК «Сочи» потерял возможность остаться в РПЛ на следующий сезон. Это стало ясно после того, как матч между махачкалинским «Динамо» и грозненским «Ахматом» завершился вничью со счётом 1:1. Игра проходила в рамках 29-го тура, предпоследнего в чемпионате.