Надежды рухнули: Дуран не вернётся в «Зенит» и досрочно расторгает контракт

Колумбийский нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран пришёл к соглашению с петербургским «Зенитом» о досрочном расторжении контракта. Об этом рассказал в соцсети журналист Хулиан Капера. По его данным, спортсмен уже в ближайшее время присоединится к сборной Колумбии для участия в чемпионате мира. Российский клуб он изначально покинул «по личным обстоятельствам» и лишь «на время».

У Дурана есть действующий контракт с «Аль-Насром», однако футболист, по предварительной информации, всё же хочет найти место в европейском клубе. Сейчас форварду 22 года. За «Зенит» он играл с февраля и за это время провёл девять матчей, забив два гола.

Напомним, колумбийский нападающий Джон Дуран по личным причинам покинул расположение петербургского «Зенита» накануне заключительного тура Российской премьер-лиги — матча с «Ростовом». Решающий матч сезона состоится 17 мая: «Зениту» предстоит выездная встреча с «Ростовом». Для досрочного завоевания чемпионского титула подопечным Сергея Семака достаточно сыграть вничью.