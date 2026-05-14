Джон Дуран оставил «Зенит» без нападающего перед решающим матчем с «Ростовом»

Колумбийский нападающий Джон Дуран по личным причинам покинул расположение петербургского «Зенита» накануне заключительного тура Российской премьер-лиги — матча с «Ростовом». У него возникли личные обстоятельства, объявила пресс-служба сине-бело-голубых.

«Джон Дуран покинул расположение «сине-бело-голубых», — говорится в официальном заявлении клуба.

Руководство и игрок согласовали его отсутствие в связи с личными обстоятельствами. О возвращении футболиста будет объявлено дополнительно. Решающий матч сезона состоится 17 мая: «Зениту» предстоит выездная встреча с «Ростовом». Для досрочного завоевания чемпионского титула подопечным Сергея Семака достаточно сыграть вничью.

22-летний колумбиец перешёл в петербургский клуб на правах аренды из саудовского «Аль-Насра» в феврале. За это время он провёл девять матчей и отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» планирует приобрести нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина и рассматривает два варианта сделки: первый — прямая выплата 20 миллионов евро, второй — 10 миллионов евро плюс полузащитник Андрей Мостовой. Тюкавин выступает за «бело-голубых» с 2020 года, провёл 175 матчей (30 в текущем сезоне), забил 58 голов (12 из них — в этом сезоне), а в начале апреля стал лучшим бомбардиром «Динамо» в XXI веке, превзойдя достижение Кевина Кураньи.