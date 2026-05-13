Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 13:28

«Зенит» готов купить Тюкавина у «Динамо» за 20 миллионов евро

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Петербургский «Зенит» планирует летом приобрести нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. Причём сине-бело-голубые рассматривают два варианта сделки, пишет «Спорт-Экспресс».

Первый предполагает прямую выплату 20 млн евро за игрока. Во втором случае «Динамо» предлагается 10 млн евро и полузащитник Андрей Мостовой.

Тюкавин выступает за бело-голубых с 2020 года. За это время он провёл 175 матчей (текущем сезоне — 30) и поразил ворота соперников 58 раз (12 голов за этот сезон). В начале апреля Константин стал лучшим бомбардиром «Динамо» в XXI столетии, обойдя достижение Кевина Кураньи.

«Зенит» обыграл «Сочи» и вышел в лидеры РПЛ
«Зенит» обыграл «Сочи» и вышел в лидеры РПЛ

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2030 года. Однако в апреле СМИ узнали, что Тюкавин планирует покинуть состав «Динамо» уже в летнее трансферное окно.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ФК Динамо Москва
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar