«Зенит» готов купить Тюкавина у «Динамо» за 20 миллионов евро

Петербургский «Зенит» планирует летом приобрести нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. Причём сине-бело-голубые рассматривают два варианта сделки, пишет «Спорт-Экспресс».

Первый предполагает прямую выплату 20 млн евро за игрока. Во втором случае «Динамо» предлагается 10 млн евро и полузащитник Андрей Мостовой.

Тюкавин выступает за бело-голубых с 2020 года. За это время он провёл 175 матчей (текущем сезоне — 30) и поразил ворота соперников 58 раз (12 голов за этот сезон). В начале апреля Константин стал лучшим бомбардиром «Динамо» в XXI столетии, обойдя достижение Кевина Кураньи.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2030 года. Однако в апреле СМИ узнали, что Тюкавин планирует покинуть состав «Динамо» уже в летнее трансферное окно.