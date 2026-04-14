Тюкавин готов покинуть московский «Динамо» летом и ждёт предложений из Европы

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин планирует покинуть состав команды уже в летнее трансферное окно и рассчитывает на поступление предложений от европейских клубов. Об этом сообщает Sport Baza.

По данным телеграм-канала, пока никаких официальных запросов в адрес 23-летнего форварда не поступало. Предварительных договорённостей с зарубежными клубами также на данный момент нет. Сам футболист и его окружение полагают, что игрок перерос уровень Российской премьер-лиги и созрел для новых вызовов.

Тюкавин выступает за бело-голубых с 2020 года. За это время он провёл 175 матчей и поразил ворота соперников 58 раз. В начале апреля Константин стал лучшим бомбардиром «Динамо» в XXI столетии, обойдя достижение Кевина Кураньи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2030 года.

13 апреля в заключительном поединке 24-го тура РПЛ московское «Динамо» на выезде обыграло тольяттинский «Акрон» — встреча в Самаре завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды. Победный мяч на 95-й минуте забил Константин Тюкавин, а до этого у динамовцев отличились Муми Нгамалё (20-я минута, с пенальти) и Артур Гомес (33). У хозяев дубль оформили Стефан Лончар (42) и Жилсон Беншимол (88, с одиннадцатиметрового).